Après la défaite du Club de Bruges au PSG, notre consultant Khalilou Fadiga analyse le revers des Blauw en Zwart et la campagne de Champions League dans son ensemble. Le FC Bruges n’a pas fait le poids en terre parisienne. Menés 2-0 après 7 minutes via un doublé de Kylian Mbappé, les Brugeois se sont finalement inclinés 4-1. En sortie de tribune, Eby Brouzakis a tendu son micro à une bonne connaissance, un fin connaisseur des deux adversaires. "Ce soir, la différence entre les deux équipes était… galactique !", juge notre consultant Khalilou Fadiga. "D’entrée de jeu, ça a été très compliqué pour le Club de Bruges. Tactiquement et techniquement, on sait que Paris est largement au-dessus. J’avais espéré que le Club joue avec ses valeurs habituelles, celles que l’on connaît : le combat et l’agressivité sur le porteur du ballon. Malheureusement pour les Brugeois, ils se sont fait manger dès le début de la rencontre. Et ensuite ça a été très difficile. Quand vous avez un Kylian Mbappé qui a 15, 20 voire 30 mètres devant lui pour partir, c’est très difficile de le rattraper", regrette l’ancien international sénégalais.

"Avec de tels footballeurs en face de vous, c’est tellement compliqué de pouvoir poser le pied sur le ballon. C’est pour ça qu’on s’attendait à ce que le Club de Bruges puisse un peu lâcher les chevaux et jouer son va-tout. Malheureusement, ils sont tombés sur un PSG qui avait la maîtrise et toutes les données tactiques et techniques pour pouvoir écraser l’adversaire", ajoute Khalilou Fadiga.

Profondément déçu par l’attitude

Par rapport à la campagne de Ligue des Champions dans son ensemble, notre consultant pointe comme tournant, sans surprise, le match à domicile contre Leipzig. "Je dois avouer que je suis profondément déçu de l’attitude du Club. Franchement, ici face au PSG, il y a une certaine logique. Mais quand on revient sur le match à domicile contre Leipzig (ndlr : défaite 0-5), là il y a eu un gros couac. Après le succès en Allemagne, on attendait une confirmation à domicile. Ce jour-là, les buts ont été encaissés trop rapidement et avec beaucoup trop de facilités pour l’adversaire", conclut Khalilou Fadiga.