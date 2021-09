Champions League : Exploit du FC Bruges, victorieux sur la pelouse de Leipzig

Après une première occasion brugeoise dans les toutes premières secondes, Christopher Nkunk u ouvre le score après seulement cinq petites minutes de jeu. L’attaquant français profite des largesses défensives brugeoises pour tromper Simon Mignolet . L’arbitre annule d’abord le but avant que le VAR ne revienne sur la décision.

Loin d’être abattus, les Brugeois se créent plusieurs occasions, grâce à un Charles De Ketelaere virevoltant côté gauche. L’abnégation finit par payer à la vingtième minute. Le jeune attaquant déborde une énième fois sur son flanc et centre en retrait pour Hans Vanaken qui, comme face à Paris, débarque de la deuxième ligne pour remettre les deux équipes à égalité. L’arbitre annule une nouvelle fois le but pour une position de hors-jeu mais le VAR intervient à nouveau pour confirmer le goal.

Les Blauw en Zwart ne semblent alors pas se contenter d’un match nul et maitrisent les débats. Peu avant le repos, Clinton Mata centre, côté droit, pour un Vanaken qui se transforme en passeur. Le capitaine brugeois offre, chanceusement, le ballon à Mats Rits qui crucifie Péter Gulácsi à hauteur du petit rectangle. Le VAR intervient pour la troisième fois de la soirée et confirme à nouveau le but.