Champions League et Europa League : le Standard et Gand en piste à la mi-septembre, Charleroi fin octobre

Réuni ce mercredi , le Comité exécutif de l'UEFA a non seulement entériné la feuille de route pour la fin de l'édition 2019-2020 des coupes européennes, mais aussi tracé les grandes lignes de la suivante, en terme de calendrier.

Le principal changement au calendrier 2020-2021 est que... tout va se décaler dans le temps. Les qualifications, qui devaient commencer le 23 juin, débuteront finalement le 8 août.

L'autre est que les tours de qualification se joueront sous la forme de matches uniques, à l’exception des barrages qui retrouveront leur formule en matches aller et retour. C'est un tirage au sort (et non le coefficient UEFA des clubs concernés) qui déterminera qui reçoit et qui se déplace.

Engagé au deuxième tour préliminaire de l'Europa League, le Standard entrera en piste le jeudi 17 septembre, un ou deux jours plus tard que Gand, qui entamera sa saison européenne au troisième tour préliminaire de la Champions League le 15 ou le 16.

Le troisième club belge concerné chronologiquement sera l'Antwerp, qui débutera son aventure européenne au troisième tour préliminaire de l'Europa League le jeudi 24 septembre… à moins qu'il ne remporte la finale de la Coupe de Belgique face au FC Bruges, ce qui lui permettrait alors de subtiliser à Charleroi son statut de qualifié direct pour la phase de poules.

Bruges et Charleroi à la fin octobre

A moins que la finale de la Coupe de Belgique ne tourne en faveur de l'Antwerp et ne redistribue les cartes, le FC Bruges et Charleroi sont a priori les deux clubs belges non-concernés par des tours préliminaires.

Le FC Bruges, notre représentant en Champions League, entamera la phase de groupes le 20 ou le 21 octobre. Le Sporting de Charleroi sera donc, théoriquement, le dernier des cinq à débuter son parcours, le jeudi 22 octobre, en phase de groupes de l'Europa League.

Rappelons que la finale de la Champions League aura lieu au Stade Olympique Atatürk d'Istanbul, ville initialement censée abriter la finale 2020.

De la même manière, la finale de l'Europa League aura lieu à Gdansk (Pologne), ville initialement censée abriter la finale 2020.