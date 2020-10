Champions League et coronavirus : "Difficile pour Bruges de préparer le match contre la Lazio"

Le Club de Bruges tentera de poursuivre sur sa lancée en Champions League mercredi avec la réception de la Lazio, une semaine après sa victoire au Zenit Saint-Pétersbourg (1-2) lors de la première journée.

Mais les résultats des derniers tests Covid-19 ne sont pas encore connus et il n'est pas non plus évident de savoir quels joueurs de la Lazio Rome seront disponibles. "C'est compliqué de se préparer pour un tel match", a déclaré l'entraîneur Philippe Clement ce mardi en conférence de presse.

Lundi, les joueurs ont passé les tests au coronavirus dont les résultats ne sont pas encore connus. Face au Zenit, les Brugeois avaient dû se passer de Simon Mignolet, Michael Krmencik et Odilon Kossounou, testés positifs quelques jours plus tôt. Les trois joueurs ont pu reprendre l'entraînement dimanche après un test négatif.

Tout comme ses équipiers, Ruud Vormer attend donc les résultats de son test au coronavirus. "Je n'ai encore rien entendu et j'aimerais savoir si je suis négatif. Nous le saurons ce mardi soir", a déclaré le Néerlandais. "Dans tous les cas, tout le monde est prêt."

Du côté de la Lazio, divers joueurs, dont Ciro Immobile et Luis Alberto, auraient été testés positifs selon plusieurs médias italiens.

"Nous avons connu la même chose avant d'aller au Zenit. Leurs remplaçants seront tout aussi bons", a ajouté le capitaine brugeois.

"C'est difficile de se préparer pour un tel match", a réagi Philippe Clement. "Mais cela vaut pour chaque entraîneur pour le moment. Nous aimerions avoir le contrôle mais dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, il faut pouvoir préparer différents plans. Ce sera comme ça tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Mes joueurs connaissent tous les joueurs de la Lazio, pas seulement ceux du onze de base. Il n'y aura pas vraiment de surprise. Nous allons essayer de gagner ce match, comme d'habitude."

Le vainqueur de ce duel pourra s'isoler en tête du groupe F. La semaine dernière, les Romains ont pris le dessus sur Dortmund (3-1). "Nous restons réalistes", a ajouté Philippe Clement. "La Lazio a plus de qualité que nous. Comme face au Zenit, nous allons miser sur notre enthousiasme. Nous serons alors en position pour réaliser quelque chose de spécial, les joueurs l'ont déjà montré la saison dernière. Il est encore trop tôt pour parler de la deuxième place du groupe. Nous allons jouer cinq finales et nous verrons."

Les Brugeois ne pourront pas compter sur le soutien de leur public mercredi car la rencontre se jouera à huis clos. "La semaine dernière, le Zenit a joué avec de l'énergie supplémentaire lorsqu'ils jouaient vers leur kop. Nous n'aurons pas cela demain. Mais je ne veux pas en faire une fixation. Il est vrai que nous avons perdu des matches à huis clos mais ces matches auraient aussi pu tourner autrement. Nous ne pouvons pas imputer ces défaites au huis clos. Nous savons que nous avons les meilleurs supporters du pays et ils nous manquent."

Ruud Vormer a lui reconnu que le Club avait une occasion en or de débuter sa campagne européenne par un 6 sur 6. "Nous devons jouer notre jeu et prendre ces trois points. Nous allons tout donner. J'ai vu les images de la Lazio et ils ont énormément de qualités. Ils sont rapides sur les flancs et Immobile marque facilement. Si nous réalisons un bon résultat demain, nous serons sur la bonne voie. Tout le monde sait quoi faire et nous devons le montrer sur le terrain."