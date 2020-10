Champions League en direct : suivez Real Madrid - Shakhtar Donetsk, Courtois titulaire (LIVE commenté 18H55)

Le glorieux palmarès du Real Madrid (13 titres, un record) oblige chaque année l'équipe dirigée par Zinedine Zidane à figurer parmi les favoris en Champions League, compétition qu'elle n'a plus gagnée depuis 2018. Les fondations de la "Maison blanche" apparaissent cependant fragilisées par le camouflet subi samedi contre le promu Cadix (1-0), un faux-pas assombri par la sortie sur blessure du capitaine Sergio Ramos.

Thibaut Courtois sera plus que probablement de la partie. Si le Real est toujours privé du meneur belge Eden Hazard, son adversaire ukrainien n'est pas non plus au mieux. Le Shakhtar Donetsk a été particulièrement touché par le Covid-19 durant la dernière trêve internationale et plusieurs joueurs manquent encore à l'appel.

Dans l'autre rencontre du groupe, l'Inter Milan reçoit les Allemands de Mönchengladbach. Côté italien, les Nerazzurri peuvent compter en attaque sur le Belge Romelu Lukaku et l'Hispano-Marocain Achraf Hakimi (21 ans), épanoui en Italie depuis son transfert en provenance du Real Madrid.