Champions League en direct : suivez Real Madrid - Chelsea (LIVE commenté 21H)

Après une semaine pleine d'agitation et la tentative de révolution dans le football européen autour de la Super League, la Champions League revient à l'ordre du jour ces mardi et mercredi. Au menu, les demi-finales aller Real Madrid-Chelsea (mardi 21H) et Manchester City-PSG (mercredi).

Inconstant cette saison, le Real vient de sortir l'Atalanta et Liverpool. Le club madrilène est en demi-finale pour la première fois depuis 2018. En Liga, les troupes de Zinedine Zidane sont dans une lutte passionnante pour le titre avec l'Atlético, Barcelone et Séville. Samedi, l'équipe de Thibaut Courtois et Eden Hazard a partagé 0-0 à domicile contre le Real Betis.

Compte tenu de cette performance décevante, Chelsea ne part pas battu. Depuis que Thomas Tuchel a succédé à Frank Lampard en janvier, Chelsea se porte mieux. L'Allemand veut atteindre la finale de C1 pour la deuxième année consécutive. L'an dernier, il avait perdu avec le PSG contre le Bayern. Son équipe s'attaque au Real après avoir sorti l'Atletico Madrid et Porto.

Les matchs retour des demi-finales sont prévus les 4 et 5 mai. La finale aura lieu le 29 mai à Istanbul.