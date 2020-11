Champions League en direct : Inter Milan - Real Madrid (LIVE commenté 21H)

La phase de groupes de la Champions League, édition 2020-2021, entre dans... la deuxième phase. Cette semaine, place à la quatrième rencontre, soit le début des matches retour, un moment crucial pour ceux qui ont patiné jusqu'ici.

Plusieurs ténors européens, tels que le Real Madrid et l'Inter Milan n'auront pas le droit à l'erreur. Ca tombe bien, les deux équipes sont opposées l'une à l'autre ce mercredi soir !

L'affrontement entre la formation italienne de Romelu Lukaku et la phalange espagnole de Thibaut Courtois et Eden Hazard attirera tous les regards. Les deux équipes sont à la traine dans le groupe B : l'Inter (2 points) est dernière, le Real (4 points) troisième, à égalité avec le Shakthar Donetsk. Le Borussia Mönchengladbach (5 points) est en tête, avant de recevoir le Shakthar.

A l'aller, les Interistes s'étaient inclinés 3-2 face aux Madrilènes. 21H, l'heure de la revanche ?