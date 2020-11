Champions League en direct : Dortmund - FC Bruges (LIVE audio et commenté 21H)

>> Suivez Dortmund - FC Bruges en direct audio.

Le FC Bruges se déplace au Borussia Dortmund mardi (21h00) pour la quatrième journée de la Ligue des Champions. Troisièmes dans le groupe F, les Brugeois sont toujours en course pour une qualification en huitièmes de finale avant de défier les leaders de la poule, vainqueurs 0-3 à l'aller.

>> LIRE AUSSI : Champions League, résultats et classements

Le Club Bruges compte actuellement 4 points grâce à son succès (1-2) au Zenit Saint-Pétersbourg et à son partage face à la Lazio (1-1). Le Borussia trône en tête du groupe avec 6 unités, la Lazio suit à une longueur. Le Zenit ferme la marche avec un seul point.

Autant dire que les Blauw-Zwart sont toujours en course tant pour la qualification en huitièmes de finale que pour le repêchage en Europa League, qui reste un beau lot de consolation pour le champion de Belgique. Mais les troupes de Philippe Clement se déplaceront deux fois lors des matchs retour de cette phase de groupe. La première halte mène les Brugeois à Dortmund, où ils retrouveront une vieille connaissance, Thomas Meunier, et deux autres Diables Rouges, Axel Witsel et Thorgan Hazard.

L'attraction de la rencontre pourrait être le jeune prodige Youssoufa Moukoko. Après être devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga à 16 ans et un jour avec sa montée au jeu contre l'Hertha Berlin samedi, l'attaquant pourrait devenir à présent le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. En C1, le record appartient depuis novembre 1995 au Nigérian Celestine Babayaro, qui a disputé sa première rencontre de la compétition-reine avec Anderlecht alors qu'il était âgé de 16 ans et 87 jours.

Dans l'autre rencontre du groupe, la Lazio reçoit le Zenit.