Champions League en direct : Barcelone – PSG, un choc déforcé par les blessures (Live commenté mardi 21h)

C’est le choc annoncé de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Barcelone reçoit le Paris Saint-Germain ce mardi soir à 21h. Deux équipes déforcées par les blessures : en défense pour le Barça, en attaque pour le PSG. Mais le spectacle devrait malgré tout être au rendez-vous.

Comment aborder cette rencontre sans se remémorer la remontada de 2017 ? Il y a tout juste quatre ans, le PSG dominait le Barça 4-0 le 14 février avant d’être humilié 6-1 au match retour. Un double affrontement resté dans les annales de la Champions League et qui donne forcément un goût particulier à ce nouveau choc. Mais aussi un petit goût de revanche côté parisien.

Certains joueurs manqueront au moins le premier des deux matches. Neymar et Di Maria sont les principaux absents du PSG. Côté Barça, la liste est plus longue : Gerard Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto, Philippe Coutinho ou encore Ronald Araujo. Piqué et Araujo pourraient faire le forcing pour être disponibles mais cela reste risqué de revenir en demi-forme lors de ce genre d’affrontements.

En ce qui concerne les équipes, le Barça a largement battu Alaves ce week-end, mais a connu une défaite décevante face à Séville en Coupe du roi la semaine dernière, il occupe actuellement la 3e place de Liga. Le PSG reste sur une série de quatre victoires mais n’est pas non plus étincelant et est toujours dauphin de Lille en Ligue 1.