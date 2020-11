Champions League : Dortmund trop fort pour Bruges (0-3), Thorgan Hazard buteur, doublé pour Haaland

Le Borussia Dortmund a dominé le Club de Bruges 0-3 en phase de groupe de Ligue des Champions ce mercredi soir. Il n’y a pas vraiment eu photo entre les deux clubs, les Brugeois se montrant une nouvelle fois trop faibles défensivement, alors que les Borussen n’ont pas dû forcer leur talent. Les buts ont été inscrits par Thorgan Hazard d’abord, Erling Haaland auteur d’un doublé, ensuite. Thomas Meunier et Axel Witsel étaient aussi alignés côté allemand. Axel qui était capitaine et positionné en défense par Lucien Favre, a réalisé une bonne rencontre dans un rôle inhabituel. Côté brugeois, seule la prestation du jeune Noa Lang est réellement à souligner.

Une mi-temps et puis s’en va

La rencontre commence bien avec beaucoup de mouvements et de rythme de part et d’autre. La première possibilité du match est en faveur de Bruges dès la 5e minute de jeu sur un contre bien mené. Mais Thorgan Hazard coupe la trajectoire du tir de Noa Lang.

Malgré cette bonne entame de match du club belge, Dortmund ouvre le score une dizaine de minutes plus tard via Thorgan Hazard pour son tout premier but de la saison ! La défense brugeoise se montre approximative sur cette action !

Très peu de temps après, au tour de Haaland de tromper Mignolet… Sans donner l’impression de forcer, le Borussia inscrit deux buts en moins de cinq minutes. Le Club de Bruges est loin d’être ridicule, mais le score est de 0-2… Les Brugeois doivent tenter de réduire le score rapidement.

Malheureusement, le match balance définitivement en faveur des Borussen. Haaland y va de son doublé, très bien servi par Thomas Meunier. Avec un score de 0-3 après 32 minutes de jeu, même avec beaucoup de bonne volonté, on ne voit pas comment Bruges pourrait réaliser un bon résultat ce mercredi soir. Sa défense, beaucoup trop fébrile, montre une nouvelle fois ses limites. Le Borussia se montre très réaliste.

>> Lire aussi : Philippe Clement reste positif malgré la défaite: "Cela a été une bonne expérience pour les joueurs"

En ce qui concerne Haaland, il cumule désormais 14 buts lors de ses 11 premières apparitions en Ligue des Champions… C’est tout simplement sensationnel et c’est d’ailleurs un record !

Bruges se procure encore deux petites occasions avant la pause mais elles sont anecdotiques, les hommes de Philippe Clement sont assommés.

L’objectif pour la deuxième période est clair, limiter la casse. Au vu de cette première période, Bruges ne semble pas en mesure d’inquiéter Dortmund, mais il vaudrait mieux éviter d’encaisser encore.

Un but qui sera atteint par les joueurs de Bruges puisque le score n'évoluera pas en deuxième mi-temps. Mais ils ne parviendront pas non plus à réduire le score. Des petites occasions de part et d’autre, mais en aucun cas on a senti Bruges capable d’inverser le cours du match, Dortmund est resté serein toute la rencontre et remporte logiquement ce match 0-3.