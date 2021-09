Lionel Messi et les stars du PSG débarquent à Bruges - FC Bruges - PSG - 14/09/2021 Lionel Messi et les stars du PSG débarquent à Bruges

Le FC Bruges reçoit le PSG et sa galaxie de stars. Et ça ne s’improvise pas. Cet accueil nécessite quelques aménagements. Kirsten Willems , le responsable presse des Blauw en Zwart, les détaille. Il est question de dispositif presse gonflé ou encore de trois caméras dédiées aux vedettes parisiens durant le match. "On a 170 demandes d’accréditations de partout dans le monde. Il y a des gens qui ne viennent pas habituellement. Le match est diffusé en direct dans 200 pays. C’est un très grand match. C’est le double d’une rencontre du championnat de Belgique", résume Willems.

Et puisqu’on ne peut pas pousser les murs, il a fallu faire de la place au Stade Jan Breydel. "On agrandit la tribune de presse. On a prévu plus de places pour les caméras et les photographes. Il y a un nouveau parking "presse". Le détenteur des droits, RMC Sport, aura trois caméras dédiées à Neymar, Mbappé et Messi. Elles suivront seulement ces trois joueurs. C’est la première fois que je vois ça".



En ce qui concerne la sécurité des stars parisiennes par contre pas de demandes particulières. Le Club de Bruges suit le protocole de l’UEFA "qui est déjà très strict". Mais il n’y a pas de différence par rapport à la venue du Real Madrid par exemple.