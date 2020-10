Champions League : De Bruyne double passeur contre Marseille, Origi joue 60', l'Atlético sourit

Kevin De Bruyne est de retour aux affaires. Le Diable rouge a offert deux passes décisives à ses équipiers mardi soir à l’occasion du match de Ligue des Champions entre Marseille et Manchester City remporté 0-3 par les Anglais.

Libéré sur l’extrémité droite du rectangle par une mauvaise relance marseillaise à la 18eminute, KDB a déposé le ballon sur le pied de Ferran Torres, totalement libre pour faire faire 0-1.

Le Diable rouge a remis ça en fin de match sur une action de contre en servant un ballon similaire, parfaitement dosé vers le second poteau pour Raheem Sterling, auteur du 0-3 (81e).

Avec ces deux assists, le médian belge a fêté de belle manière son retour dans le onze titulaire de son équipe après la blessure dont il avait été victime en sélection lors du dernier rassemblement de l’équipe nationale.

Grâce à ce succès – obtenu également grâce au but de Gündogan (76e) – Manchester City est en tête du groupe C avec 6 points et devance Porto (3 pts), vainqueur 2-0 contre l’Olympiacos (3 pts). Marseille est dernier du groupe avec zéro point.

Autre Belge en action ce mardi soir, Divock Origi jouait ses premières minutes de la saison en Ligue des Champions avec Liverpool, lui qui n’a pas encore débuté en Premier League avec les Reds.

Titularisé face à la modeste équipe danoise de Mydtjylland, le Diable rouge a quitté la pelouse à l’heure de jeu, 5 minutes après le premier but des siens signé Diego Jota (55e). En fin de rencontre, Mohamed Salah s’est chargé de faire 0-2 sur penalty.

Sans impressionner, Liverpool trône en tête du groupe C avec 6 points avant la double confrontation face à l’Atalanta. Menés 0-2 par l’Ajax à la pause, les Italiens ont limité les dégâts en revenant à 2-2 grâce à un doublé de Duvan Zapata pour s’installer à la deuxième place du groupe avec 4 points devant l’Ajax (1 pt) et Mydtjelland (0 pt).

Engagé plus tôt dans la soirée, le Bayern compte lui aussi 6 points sur 6 grâce à son succès 1-2 contre le Lokomotiv Moscou. Les Bavarois sont en tête du groupe A avec trois longueurs d’avance sur l’Atlético Madrid, qui s’est imposé difficilement 3-2 contre le RB Salzbourg grâce notamment à un but de Joao Felix. Moscou et Salzbourg se partagent la dernière place du groupe avec 1 point.