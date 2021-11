Champions League : Cristiano Ronaldo arrache un point pour Manchester United et marche sur les traces de Van Nistelrooy

Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois sauvé Manchester United en arrachant un point sur la pelouse de l’Atalanta dans le temps additionnel (2-2). Auteur d’un doublé, le Portugais compte cinq buts en quatre rencontres et devient le premier joueur de Manchester United depuis Ruud Van Nistelrooy en 2003 à inscrire un but dans quatre rencontres consécutives de Champions League.

Cristiano Ronaldo confirme ainsi qu’il est bien le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 140 buts. Robert Lewandowski, auteur d’un nouveau triplé avec le Bayern a donc encore du pain sur la planche avec ses 81 réalisations.

Si les Red Devils semblent donc avoir enfin retrouvé un buteur providentiel, ils se sont une nouvelle fois fait peur et la position d’Ole Gunnar Solskjaer est de plus en plus intenable tant les Mancuniens semblent manquer d’idées dans le jeu.

Grâce à cette égalisation tardive, Manchester United conserve la tête de son groupe avec 7 points, à égalité avec Villarreal, victorieux des Young Boys de Berne (2-0). L’Atalanta est troisième avec 5 unités.

Orpheline de Cristiano Ronaldo, la Juventus a pu compter sur Paulo Dybala pour s’imposer face au Zenit (4-2). L'Argentin a inscrit les deux premiers buts de la Vieille Dame et est ainsi devenu le 3e meilleur buteur de l’histoire de la Juventus en Ligue des Champions avec 18 buts, dépassant les 17 réalisations de Filippo Inzaghi. La Joya reste cependant loin des 42 buts d’Alessandro Del Piero.

Dans l’autre match du groupe H, Chelsea s’est imposé 0-1 sur la pelouse de Malmo malgré l’absence de Romelu Lukaku et avec 9 points reste donc à trois unités de la Juventus, déjà qualifiée (12 points).