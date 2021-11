Champions League : Courageux mais trop fébrile, Bruges s’incline logiquement contre Manchester City (4-1)

Bruges n’a rien pu faire. Courageux mais trop perméables défensivement, les Blauw&Zwart ont dû courber l’échine face à une redoutable équipe de Manchester City ce mercredi soir (4-1). Et pourtant, la 1e mi-temps augurait du meilleur. Revanchards après la rouste du match aller, les hommes de Philippe Clément étaient parvenus à égaliser (CSC de Stones) après le but d’ouverture précoce de Foden. A 1-1 à la pause, on se disait même humblement que ces Brugeois bien organisés pouvaient éventuellement rêver d’un résultat.

Mais à force de trop reculer et d’accumuler les relances approximatives, ils ont finalement cédé trois fois en 2e mi-temps, des œuvres de Mahrez, Sterling et Gabriel Jesus. 4-1, score final logique (au vu de la domination mancunienne) mais finalement un peu frustrant pour les Brugeois.

Dans l'autre match, Leipzig a arraché un partage au bout du suspense contre le PSG (2-2) et engrange donc son premier point. Du haut de ses 4 unités Bruges s’agrippe à sa 3e place et rêve donc toujours d’Europa League.

De Bruyne sur le banc, Manchester City se présente malgré tout avec une armada qui a de la gueule. Bernardo, Foden, Mahrez, toutes les stars mancuniennes semblent avoir des fourmis dans les jambes. Résultat, Simon Mignolet ne peut que constater les déferlantes qui s’abattent sur son but.

Et s’il est sauvé par son poteau sur un boulet de canon de Cancelo, il s’interpose brillamment d’un arrêt réflexe face à Foden. Malheureusement pour lui, il ne peut rien faire sur l’action qui suit. La défense brugeoise partie à la chasse aux paquerettes, Cancelo trouve tranquillement Foden dans le petit rectangle. C’est presque trop facile et Bruges est déjà mené au score, 1-0. (15’)

Bruges égalise, City se troue

Mais si ces Brugeois ont une qualité cette saison c’est qu’ils savent se sublimer quand ils sont dos au mur. Malgré ce coup sur la cafetière, ils repartent vers l’avant. Trouvé au point de pénalty, Vanaken oblige Ederson à sortir le grand jeu.

Mais l’opportuniste De Ketelaere sent bien le coup et remet le ballon qui traîne dans la boîte. Apprentis joueurs de bowling d’un soir, Bernardo Silva et Stones s’emmêlent les pinceaux, l’un canardant l’autre pour offrir un but gag aux Brugeois. C’est 1-1 ! (17’).

Par la suite, les échanges s’équilibrent, Bruges monte en puissance et City ne parvient plus à réellement se montrer inquiétant. Malgré une possession de balle clairement en faveur des Skyblues, le score ne bouge plus jusqu’à la mi-temps. Bruges tient bon !

L’erreur d’Nsoki coûte cher

Et comme souvent avec les grandes équipes, la pause a le don de remettre à l’endroit des esprits qui avaient tendance à s’éparpiller. City revient avec les mêmes intentions qu’en début de 1e mi-temps et Bruges est à nouveau obligé de défendre à 11.

Et ce qui devait arriver arriva. Nsoki, pourtant très bon en 1e mi-temps, oublie complètement Mahrez dans son dos. Complètement esseulé sur un centre de l’infatigable Cancelo, l’Algérien fructifie l’offrande et remet les Mancuniens aux commandes. Grosse frustration pour les Blauw&Zwart qui avaient clairement les atouts pour tenir davantage (2-1, 54’).

Et contrairement à la 1e mi-temps, les Brugeois ne parviennent plus à secouer le cocotier mancunien. Repoussés dans leur camp, ils ne font que subir les assauts de locaux qui attendent le bon moment pour faire mal.

Gündogan livre Sterling

Et ce moment survient finalement à un gros quart d’heure du terme. Sur un énième cadeau de la défense flandrienne, Gündogan trouve trop tranquillement Sterling dans la surface pour un copier-coller du 1e but. Les carottes sont définitivement cuites (3-1, 72')

Et malheureusement pour Simon Mignolet, la furia mancunienne n’est toujours pas prête à se calmer. Même si le dernier rempart brugeois multiplie les arrêts de grande classe et maintient son équipe à flot, il ne peut rien faire sur un dernier tir (le 21e du match) de Gabriel Jesus en toute fin de match. Frustrant épilogue pour le Diable rouge, seul Brugeois à s'être montré impérial de bout en bout ce mercredi soir.