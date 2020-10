Champions League : choc attendu entre la Juventus et Barcelone (Live commenté 21h)

La grande affiche de ce mercredi entre la Juventus et Barcelone laissait espérer des retrouvailles au sommet entre Lionel Messi (six Ballons d'Or) et Cristiano Ronaldo (cinq), qui ne se sont plus affrontés depuis le départ du Portugais du Real Madrid en 2018. Il n'en sera finalement rien.

Ronaldo, positif au nouveau coronavirus il y a deux semaines, est toujours positif à la veille de cette rencontre comme l'a attesté un nouveau test effectué mardi, ne pourra pas participer à la rencontre.

L'ombre de ce duel de géants masque momentanément les difficultés de ces deux clubs historiques à la peine en championnat: les Turinois sont cinquièmes après cinq journées et le Barça seulement douzième (mais compte deux matches en retard) après sa défaite dans le clasico face au Real Madrid samedi (3-1) lors de la septième journée.