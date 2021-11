Champions League : Chelsea, royale, s’impose face à la Juve et décroche sa place en huitièmes, premières minutes pour Koni De Winter

Chelsea valide son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions ce mardi à domicile face à la Juventus, autre favori du groupe. Les hommes de Thomas Tuchel empochent facilement les trois points et se placent leaders du classement grâce à une rencontre intense qu’ils ont dominée de bout en bout.

Dans l'autre rencontre du groupe, le Zénith Saint-Pétersbourg arrache le nul sur un penalty, en bout de match, est éliminé et se qualifie pour la Ligue Europa. Malmö se console avec un premier point gagné dans la compétition.

Le club anglais ne tarde pas à se montrer offensif puisqu’à peine 2 minutes après le début du match, une première occasion se crée dans le rectangle. Les Blues mettent de l’intensité dans le début de la rencontre. Menée dans les premiers instants du match, la Juventus s’installe lentement mais sûrement dans le match.

Trevoh Chalobah trompe la défense de la Juve et ouvre le score pour Chelsea en marquant son tout premier but en Ligue des Champions à la 25ème minute (1-0). Mais la Vieille Dame ne se démonte pas et prouve qu’elle a des arguments. À la demi-heure de jeu, Thiago Silva se sacrifie pour sauver un ballon à toute vitesse dans une magnifique action lorsque Locatelli trouve Morata dans le dos de la défense bleue.

Les hommes de Thomas Tuchel continuent la pression et créent plusieurs belles occasions avant la pause, notamment sur corner. Il y en a eu six pour les Blues dans la première mi-temps. La Juve résiste mais n’est pas à la hauteur des efforts de Chelsea.

Début de deuxième mi-temps dans le même mode que la première, les Blues ne laissent que très peu d’occasions à la Juve de créer des occasions.

À la 55ème minute, James écarte le score et marque un deuxième but avec une frappe magnifique qui ne laisse aucune chance à Szczesny (2-0). Emmené par l’euphorie, Hudson-Odoi confirme la domination du club anglais et marque un troisième but seulement deux minutes après son coéquipier (3-0). Ce troisième goal certifie, à moins d’une remontada impressionnante de la Juve, la place de leader de Chelsea et les envoie directement en huitièmes de finale.

Les Blues font ce qu’ils veulent et les Turinois perdent pied dans la seconde partie de jeu.

Le dernier quart d’heure, rythmé par beaucoup de changements, est moins impressionnant. Les Blues ne se précipitent plus mais gèrent et les Turinois sont émoussés. Massimiliano Allegri décide de faire monter le défenseur Koni De Winter, moins de dix minutes avant la fin. Le Belge joue ses premières minutes à la place de Cuadrado.

Timo Werner, monté au jeu dans cette deuxième partie, vient dégoûter les Turinois et marque le quatrième but des Blues à la 94ème minute (4-0).

Chelsea, qui s’est montrée solide et collective, s’impose logiquement face à une Juve discrète dans cette rencontre.