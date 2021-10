Champions League : Chelsea domine facilement Malmö (4-0) mais perd Romelu Lukaku sur blessure

Terrible pour Romelu Lukaku ! Alors que Chelsea défiait les Suédois de Malmö lors de la troisième journée de Champions League, l’attaquant des Diables Rouges est sorti avant la demi-heure (23') après avoir été fauché dans le rectangle par le défenseur danois Lasse Nielsen. Cette blessure n'a pas empêché les Londoniens de se débarrasser facilement de leurs adversaires (4-0).

Tout se déroulait pourtant parfaitement pour les Blues en début de rencontre. Christensen, bien servi par son compère défensif Thiago Silva, a rapidement ouvert le score d’une belle volée du droit digne d’un numéro neuf (1-0, 9').

Dix minutes plus tard, Lukaku, tout en puissance, se balade dans le rectangle adverse, résiste au retour de Sergio Peña avant de se faire tacler par derrière par Nielsen. L’arbitre indique logiquement le point de penalty. Si Jorginho transforme son essai en prenant à contrepied Dahlin (2-0, 21'), l’importance n’est pas là : la cheville droite du Belge est touchée. Lukaku grimace, reste au sol quelques instants et sort en boitant quelques minutes plus tard.

En deuxième période, Kai Havertz, le remplaçant du malheureux Lukaku, inscrit le troisième but des siens d'une subtile balle piquée (3-0, 48') avant que Jorginho ne plante un doublé en convertissant un deuxième penalty (4-0, 57'). Les visiteurs sont KO et repartent en Suède avec un solide 4-0 dans leurs valises.