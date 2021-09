Wolfsburg a ramené un point de son déplacement à Lille, mais n’a pas été évident. Les Allemands ont pu compter sur quelques arrêts et une prestation solide de leur capitaine : Koen Casteels. Jan Vertonghen en Benfica ont aussi engrangé une unité à l’extérieur contre Kiev (0-0). Là aussi non sans frayeur.



Les Loups, réduits à dix à l’heure de jeu, ont dû résister aux vagues lilloises. L’ancien gantois Jonathan David a même cru ouvrir le score. Mais le VAR a invalidé sa réalisation pour un ballon sorti des limites plus tôt dans l’action. Amadou Onana, le capitaine des Diablotins, a été tout proche d’obtenir un penalty en tout fin de rencontre, mais là encore le VAR est intervenu pour corriger la décision de l’homme en noir. Dodi Lukebakio et Sebastiaan Bornauw sont tous les deux rentrés dans la dernière demi-heure. Aster Vranckx est resté sur le banc.



A Kiev, l’arbitrage vidéo a aussi douché l’enthousiasme de l’équipe locale. Le but de Shaparenko, tombé tout au bout des arrêts de jeu, a été annulé pour hors-jeu. Du coup Benfica empoche une unité. Sterke Jan a joué l’intégralité de la partie.