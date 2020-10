Champions League : Carrasco et l'Atletico balayés au Bayern, Manchester City gagne à Porto

Le Bayern Munich s’est imposé sans trembler face à l’Atletico Madrid lors de la journée initiale du Groupe A de la Champions League (4-0). Manchester City, toujours privé de Kevin De Bruyne blessé, a battu Porto (3-1).

Le champion d’Europe en titre n’a pas fait dans le détail pour son premier match européen de la saison. Yannick Carrasco et ses équipiers en ont fait les frais. Le Diable rouge a été l’un des Madrilènes les plus en vue. Il a été remplacé à la 76e.



Jamais en danger, sûr de sa force, le Bayern a déroulé face à des Colchoneros trop tendres. Un doublé de Kingsley Coman, réparti sur les deux mi-temps (28e et 72e), un but de Leon Goretzka (41e) et une frappe limpide de Corentin Tolisso (66e) ont rapporté trois points aux Bavarois. Dans l’autre match du groupe, Salzbourg et le Lokomotiv Moscou se sont neutralisés (2-2).



Dans le Groupe C, Manchester City a été mené à domicile par Porto, mais les Sky Blues s’en sont sortis grâce à Sergio Agüero (21e), Ilkay Gündogan (65e) et Ferran Torres (73e). L’Olympiakos a battu Marseille par le plus petit écart (1-0). Ce but a en plus été inscrit dans le temps additionnel de quoi laisser un goût amer aux Marseillais qui n'avait plus évolué en C1 depuis sept ans. Mathieu Valbuena a été excellent toute la partie. L'ancien joueur de l'OM a déposé un centre sur la tête d'Ahmed Hassan qui a battu Steve Mandanda (90+1).

Enfin dans le Groupe D, l’Atalanta, toujours aussi séduisante, en a passé quatre aux Danois de Midtjylland (0-4) et Liverpool a été chercher un succès étriqué à Amsterdam (0-1). Face à l'Ajax, les trois points ont été acquis grâce à un but contre son camp de Tagliafico (35e).