Champions League : Bruges s’effondre 0-5 à domicile face à Leipzig en grande forme

Déconfits, les hommes de Philippe Clement se sont inclinés 5 à 0 face à Leizpig au Jan Breydelstadion pour cette cinquième journée de la Ligue des Champions. Le Club de Bruges se retrouve en bas du classement et voit s’éloigner les chances de continuer le rêve européen. La sixième et dernière journée face au Paris Saint-Germain, perdant 2-1 ce soir à Manchester City, scellera, sauf surprise, le sort des Blauw en Zwart.

Les Brugeois, dominés en début de rencontre, se font surprendre par l’opportuniste Christopher Nkunku qui marque son sixième but personnel de l’année en Ligue des Champions à la onzième minute en faveur de Leipzig, offensif dans cette première partie de jeu (0-1).

Bousculé, le Club Brugge a du mal à se dégager et le pressing de Leipzig paye puisque Sowah accroche Brobbey dans la surface. Penalty accordé par Davide Massa, l’arbitre italien. Forsberg s’en charge et creuse l’écart après un quart d’heure de jeu seulement (0-2).

À la demi-heure de jeu, après les premières incursions dans la surface adverse pour Bruges, un superbe centre venu de la gauche d’Angelino, déposé sur la tête d’André Silva, mystifie la défense des Blauw en Zwart et dissipe leurs espoirs (0-3).

Juste avant la pause, sur la contre-attaque d’un corner brugeois servi par De Ketelaere, Emil Forsberg double son compteur du soir face à une défense apathique d’une frappe des 25 mètres. La messe est dite.

Au retour des vestiaires Bruges semble s’être un peu réveillé et plusieurs occasions apparaissent dans les premières minutes pour les Blauw en Zwart mais le cauchemar semble perdurer. De Ketelaere montre à plusieurs reprises sa bonne volonté mais bafouille et le portier allemand Josep Martinez, remplaçant de Gulácsi, est particulièrement attentif et repousse les ballons brugeois. Leipzig gère, Bruges fait une meilleure mi-temps que la première.

Fin de rencontre sous tension, la grosse faute d’Eder Balanta sur Nkunku à la 85eme fait naître un début d’altercation.

Nkunku confirme son bon match avec un doublé dans les prolongations en portant le score à 0-5.

Bruges coule et s’incline très logiquement face à un Leipzig en grande forme.