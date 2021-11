Champions League : Bruges – Leipzig, une place en Europa League pour les Blauw en Zwart ? (Live audio et commenté à 21h)

Ce mercredi soir, Bruges reçoit Leipzig pour la cinquième journée de rencontre du groupe A de la Ligue des Champions. Le club allemand, amputé de son gardien Peter Gulasci et de son entraîneur Jesse Marsch, positifs au Covid-19, parviendra-t-il à arracher trois points à un Bruges qui a fait ses preuves face au RB lors du match aller fin septembre ? Le Club, vaincu par Malines ce week-end, doit se montrer en grande forme afin de remporter trois points et d'atteindre avec certitude la troisième place du groupe pour participer à l’Europa League.

Du côté de Leipzig, le club ne pourra pas compter non plus sur Yusuf Poulsen et Dani Olmo. Ces absences mettent de l’ombre au tableau de Leipzig, déjà dernier du classement avec seulement un point.