Benfica a profité de la défaite de Barcelone face au Bayern Munich (3-0) pour se qualifier en 8es de finale de Ligue des champions grâce à une victoire sur le Dynamo Kiev (2-0), mercredi à Lisbonne. Jan Vertonghen, titulaire, a disputé toute la rencontre.

Après le nul ramené de Kiev (0-0) en ouverture de cette phase de poules, et malgré les deux corrections reçues du Bayern (4-0, 5-2), Benfica s'était maintenu en lice grâce à sa victoire à domicile contre le FC Barcelone (3-0) et un autre nul au Camp Nou (0-0).

Les Portugais ont frappé deux fois par Yaremchuk et Gilberto. Ils terminent ainsi à la deuxième place de ce groupe E avec 8 points, soit un de plus que les Blaugrana, mais loin derrière le géant bavarois auteur d'un sans faute (18 pts), comme Liverpool et l'Ajax.

Le Dynamo Kiev, déjà assuré de finir dernier après quatre défaites de rang face au Bayern et au Barça, aurait pu rendre la tâche du Benfica plus difficile, mais Tsygankov a tout gâché devant une cage vide après un caviar de Buyalskyi (8e).

Les Portugais ont vite réagi et pris l'avantage par leur attaquant international ukrainien Roman Yaremchuk. Il a marqué contre son club formateur son premier but en Ligue des champions sur une passe en retrait de Joao Mario (1-0, 16e).

Le latéral Gilberto a aussitôt creusé l'écart, seul devant le portier du Dynamo, grâce à une interception maladroite d'un défenseur (2-0, 22e).

Benfica n'avait plus atteint les 8es de C1 depuis la saison 2016/2017 et avait ensuite échoué en phase de poules quatre années d'affilée.