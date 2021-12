Ce mercredi soir, le Bayern Munich reçoit le FC Barcelone pour la sixième journée de la Ligue des Champions. Si le premier s’assure d’ores et déjà la tête du classement, le second n’a que deux points d’avance sur Benfica qui rencontre le Dynamo Kiev au même moment et est donc encore menacé de manquer la qualification.

Le match allé s’était soldé par une victoire écrasante du Bayern face au Barça. Cette rencontre-ci sera peut-être la chance pour le célèbre club catalan de s’assurer la qualification en huitièmes de finale. Si ce n’est pas le cas, la formation de Xavi devra espérer que Benfica ne s'impose pas face aux Ukrainiens.