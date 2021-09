Champions League : Barcelone s'incline logiquement contre le Bayern (0-3)

Le Bayern s’est facilement imposé ce mardi soir, en déplacement à Barcelone, 0-3. Les buts ont été inscrits par les inévitables Mueller et Lewandowski . Le Barça a pris l’eau sans jamais réussir à faire tanguer le navire bavarois.

Un an et un mois après l’historique et mémorable défaite 2-8 en quart de finale de finale de la Ligue des Champions 2019-2020, le FC Barcelone retrouve le Bayern Munich à domicile. Un choc d’entrée pour le premier match du groupe E de la Champions League 2021-2022.

L’ombre de Lionel Messi plane sur la Camp Nou. Ronald Koeman sait que ce duel sera compliqué face à une équipe allemande impériale en championnat. La première grosse occasion est munichoise. A la 19e minute, Leroy Sané récupère un centre du flanc droit de Jamal Musiala. Sané contrôle et frappe mais son ballon est repoussé par Marc-André ter Stegen.

Le départ de Lionel Messi semble obliger le Barça à changer son système de jeu. Finie la possession de balles, place à un jeu plus direct. Les hommes de Ronald Koeman n’arrivent pas à contrer le pressing très haut du Bayern.

A la 34e Thomas Mueller met le Bayern sur orbite. L’attaquant récupère un ballon dans l’axe. Il décoche une lourde frappe à l’entrée du rectangle. Une frappe déviée par Eric Garcia, qui termine sa course au fond du but de Marc-André Ter Stegen.

C’est 0-1 à la pause. Un score logique et un constat inquiétant… Pas un seul tir cadré des Catalans lors des 45 premières minutes.

A la 52e minute frappe de Leroy Sané. Un tir cadré mais pas assez puissant pour véritablement inquiéter le portier catalan. Marc-André ter Stegen qui doit se retourner quelques minutes plus tard. La frappe de Jamal Musiala est repoussée par le poteau. Robert Lewandowski à l’affût devance Araujo et ne laisse aucune chance au gardien du Barça.

Le reste de la partie est à sens unique. Manuel Neuer passe une soirée tranquille, le Barça n’y arrive pas. Pire les Catalans encaissent un 3e but à la 85e minute. Lewandowski profite une nouvelle fois d’un ballon repoussé par le poteau de Marc-André ter Stegen pour crucifier le portier des blaugranas. Score final 0-3, et zéro tir cadré pour Barcelone en 90 minutes.

Le Bayern a prouvé qu’il faisait une nouvelle fois partie des gros favoris pour aller chercher la coupe aux grandes oreilles. De son côté le Barça a prouvé qu’il y aura du boulot pour reconstruire cette équipe. En perdant son meneur de jeu historique, Barcelone semble également avoir perdu son système de jeu et un peu de son âme.