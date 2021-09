Un an et un mois après l'historique et mémorable défaite 2-8 en quart de finale de finale de la Ligue des Champions 2019-2020, le FC Barcelone retrouve le Bayern Munich ce mardi au Camp Nou (21h00) pour le premier match du groupe E de la Champions League 2021-2022. Une rencontre à suivre en direct commenté en notre compagnie.

Pour la première fois depuis 17 ans, les Catalans affronteront la C1 sans leur emblématique n°10 Lionel Messi. Ecrasés sous le poids des dettes, les Catalans ont perdu d'autres précieux éléments depuis la déroute face aux Bavarois: Suarez, Giezmann, Rakitic, Vidal, Arthur.

Un remue-ménage auquel Ronald Koeman espère remédier en donnant confiance aux jeunes, et en comptant sur les nouveaux-venus Memphis Depay, Eric Garcia et Luuk De Jong (NDLR: Sergio Agüero est blessé).

Auteur d'un 7 sur 9 en championnat, le Barça peut s'estimer heureux de son début de saison en Liga et espère surfer sur cette vague positive en Europe.

En face, le Bayern est déjà en forme avec 10 points sur 12 en Bundesliga. Sans faire de folies sur le marché des transferts (15 millions pour Sabitzer et 42 pour Upamecano), les Bavarois ont colmaté les trous laissés par les départs de David Alaba et de Jérôme Boateng.

Désormais entraînée par Julian Nagelsmann (ex-Lepzig), l'équipe allemande a gardé sa force de frappe offensive intacte avec Robert Lewandowski, Thomas Müller, Serge Gnabry, Kinsgley Coman et Leroy Sané. Dans l'entre-jeu le tandem Joshua Kimmich - Leon Goretzka offre toujours autant de garanties tandis que la pépite Jamal Musiala frappe à la porte.

Pour le match face au Barça, Nagelsmann sera sans doute privé de Serge Gnabry alors que Robert Lewandowski est annoncé incertain.