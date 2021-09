Giflé 8-2 la saison dernière, le Barça a encaissé trois nouveaux buts contre le Bayern Munich lors de la première journée de la Champions League (0-3). Les chiffres sont moins importants mais la domination allemande était encore une fois nette. "Aujourd'hui, il y a une nette différence, c'est clair" concède Gerard Piqué.



"Je retiens qu'on a fini le match avec je ne sais combien de garçons de 18 ans, et que l'équipe ne s'est pas démobilisée. C'est comme ça, on est ce qu'on est. Dans l'immédiat, c'est vrai que c'est compliqué, ils ont été supérieurs", reconnait Gerard Piqué sur Movistar+. "Mais je sais qu'avec nos très jeunes joueurs, on va finir par rivaliser, ils vont accumuler de l'expérience, et à la fin de la saison, vous verrez... Aujourd'hui, il y a une nette différence, c'est clair, mais on a des joueurs comme Ansu (Fati), Ousmane (Dembélé), Kun (Agüero) (actuellement blessés, NDLR), qui peuvent nous apporter des choses devant et nous aider à être plus compétitifs. Pour être franc, aujourd'hui on ne fait pas partie des grands favoris, mais ça ne fait rien. Il y a des années où on l'était et où on n'a pas gagné. (Sur les sifflets à Sergi Roberto) Personnellement, ça me blesse, parce que je connais la personne, c'est un être humain extraordinaire et il aime ce club plus que tout. Il n'est pas latéral, c'est un axial depuis toujours, mais il a fait le sacrifice pour aider l'équipe, je veux rappeler cela. Ça m'a énormément touché".