Champions League : Ansu Fati cible d'un article raciste dans la presse espagnole, Griezmann dénonce

Ansu Fati est la pépite barcelonaise qui fait parler d’elle depuis des mois. Le jeune de 17 ans bat des records de précocité, et impressionne par ses nombreuses qualités, notamment de buteur. Après la rencontre de Champions League remportée par le Barça face à Ferencvaros mardi, un journaliste d’un média espagnol (ABC.ES) a totalement dérapé dans son analyse de match, tenant des propos clairement racistes.

L’extrait le plus explicite : "Ansu, quand il court, il ressemble à une gazelle, à un jeune vendeur à la sauvette noir qui se met soudain à fuir parce qu’on annonce l’arrivée de la police." Une sorte de tentative de métaphore filée dans toute sa chronique, plus que limite déjà dans d’autres phrases mais qui a là dépassé la frontière de l’acceptable. Selon la presse espagnole, Barcelone a décidé de porter plainte contre l’auteur de ces propos alors qu’Antoine Griezmann a condamné le passage en question avec un message : "Ansu est un garçon exceptionnel qui mérite du respect comme tous les êtres humains. Non au racisme, non à la mauvaise éducation."