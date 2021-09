Carlo Ancelotti a vécu une soirée compliquée avec le Real Madrid en League des champions. Pour l’expérimenté coach italien, "c’est difficile d’expliquer cette défaite" contre le Sheriff Tiraspol. Dans sa conférence de presse d’après-match, le Mister a aussi évoqué Eden Hazard et sa relation tumultueuse avec le 4e arbitre de la rencontre, le belge Bram Van Driessche.



"C’est difficile d’expliquer cette défaite vu le match qu’on a joué. Le Sheriff a bien défendu, retranché derrière. Nous, on a bien combiné, on a réussi à casser leur rideau, on a fait beaucoup de centres… mais ce que l’on n’a pas fait de bien, ce sont les petits détails. On aurait pu être plus concentrés. (Sur ses choix tactiques après l’égalisation) Je ne crois pas que l’on ait perdu parce que j’ai mis Camavinga comme latéral. On a perdu parce qu’on n’a pas eu de chance et à cause de petits détails."



Eden Hazard, titularisé puis remplacé à la 66e, a laissé une bonne impression à son coach. "Il ne lui manque qu’un but. Parce que pour le reste il a bien joué, il a bien combiné avec Karim Benzema. Il ne lui reste plus qu’à marquer. Je l’ai sorti car j’avais besoin de joueurs frais".



Ce match était aussi le premier de Laurens Visser et de ses assistants en C1. Ce quatuor ne laissera pas un souvenir impérissable à Ancelotti. "Il y avait quelque chose de personnel avec le 4e officiel (Bram Van Driessche). Je sentais qu’il ne me montrait pas assez de respect. Je lui ai dit que j’avais dirigé 130 matches de Champions League et c’était la première fois que j’étais averti pour rien. Il m’a dit que j’étais monté sur le terrain, mais le match avait été arrêté à cause d’un check du système du VAR. C’est un manque de respect. Je lui ai dit et je l’ai dit au délégué. Je n’ai pas envie de parler plus longuement de l’arbitrage", a-t-il conclu.