Champions League : 4 pénalties en première mi-temps à Séville-Salzbourg, les Autrichiens en manquent 2 et partagent

Dans le groupe G de la Ligue des Champions, le FC Séville a partagé l'enjeu face au RB Salzbourg, 1-1. Derrière ce score "banal" se cache un scénario qui est loin de l'être. 4 penalties ont été sifflés en première période. Les Autrichiens en ont raté 2 sur 3 alors que les Espagnols ont marqué le leur.

Dans un stade Ramón Sánchez Pizjuán rafraîchi par les averses, le match entre le FC Séville et le RB Salzbourg a été avant tout marqué par une pluie de pénaltys. Adeyemi, 19 ans, manquait le cadre sur le premier pénalty pour Salzbourg (13e), avant que Sucic, 19 ans également, ne convertisse le deuxième pour donner l'avantage aux visiteurs (0-1, 21e).



Les Autrichiens allaient bénéficier d'un troisième pénalty que le même Sucic allait néanmoins botter sur le poteau droit (37e), laissant l'occasion à Séville de revenir via un nouveau pénalty, le premier pour les Espagnols, envoyé au fond des filets par Rakitic (1-1, 42e). Le Sévillan En Nesyri se voyait exclu en début de deuxième mi-temps après avoir récolté une deuxième carte jaune (50e), mais les 40 dernières minutes n'allaient être rythmées, faute de buts ou de pénaltys supplémentaires, que par 6 cartons jaunes de plus. Les deux clubs se quittaient ainsi dos à dos.