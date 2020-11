Champions League : 17 buts... Liverpool, le Bayern et Monchengladbach cartonnent !

Désabusé, le coach portugais du Shakhtar Donetsk a longuement fixé le sol en fin de match en cherchant sans doute une explication à cette déroute. Les Ukrainiens étaient en effet en pleine confiance avant d’aborder ce match après leur succès à Madrid et un partage face à l’Inter.

Le Français Alassane Plea a particulièrement brillé pendant ces 90 minutes étincelantes en s’offrant un triplé (8e, 26e, 79e). Les autres buts sont signés Bondar (17e, contre son camp) Bensebaini (44e) et Stindl (65e).

Trois jours après avoir repris les rênes de la Premier League, le champion d'Angleterre remporte son troisième match de C1 en trois matches, en gardant sa cage toujours inviolée, dans un match où les attaquants s'en sont donnés à coeur joie : Diogo Jota , auteur d'un triplé, Mohamed Salah et Sadio Mané ont profité des boulevards laissés par des Bergamasques apparus bien fatigués.

Le Bayern dégoûte Salzbourg

Quatorze victoires consécutives en Champions League ! Le Bayern Munich, tenant du titre, a encore conforté son incroyable record mardi à Salzbourg (6-2), dans une ambiance alourdie par l'attentat islamiste qui avait fait quatre morts la veille à Vienne.

Le Polonais Robert Lewandowski a réussi un doublé, dans ce match où Salzbourg a remarquablement résisté pendant presque 70 minutes, avant de céder en fin de match face à la classe des Bavarois. Le Bayern survole le groupe A avec 9 points, devant l'Atlético Madrid (4 pts).

Respectivement six, cinq et six buts... Avec 17 réalisations inscrites, les trois formations ont littéralement cartonné ce mardi soir !