"Cette équipe est une vraie équipe", assure Tuchel, l'entraîneur du PSG

Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG était content à l'issue de la qualification pour la finale du PSG face à Leipzig : "C'est incroyable. Nous sommes ici pour jouer la finale, nous sommes ici pour gagner. L'équipe a montré de la qualité, de la détermination, un bon mix avec lequel on a mérité de gagner. J'étais très nerveux, je sentais la pression, avant le match c'était pas facile, mais j'ai des joueurs habitués à jouer avec cette pression, qui aiment ces matches décisifs. Mais je suis jamais sûr. Cela fait certes 3-0, mais tout peut arriver. On ne peut jamais être détendu. Mais tout le monde a défendu. Il fallait rester avec nos principes de jeu, utiliser l'accélération d'Angel (Di Maria), de Kylian (Mbappé), de Neymar", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport

Et d'ajouter : "Dans cette compétition les joueurs doivent se sentir en confort sur le terrain avec la structure, sans grand changement tactique. On s'adapte à tout adversaire mais pas trop, on veut montrer notre force. Les joueurs doivent montrer la faim de gagner, de travailler ensemble, de souffrir. Il faut profiter de ça. Avec les supporters, on fait ça ensemble, ils devraient être ici. Le foot c'est pour les spectateurs, les fans. On peut vraiment sentir qu'ils sont avec nous. J'espère vraiment qu'ils peuvent sentir aussi que cette équipe est une vraie équipe. (Lyon-Bayern), je vais profiter de regarder ce match, ce sera une récompense de regarder ce match demain avec les joueurs et le staff. La finale, évidemment, c'est un grand match, c'est la finale de Ligue des champions, pour ma carrière c'est le plus grand match."

Dimanche, c'est la finale de la Ligue des Champions. Paris tentera de soulever le trophée et de devenir ce week-end le deuxième club français victorieux de la compétition après Marseille en 1993.