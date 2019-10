Casemiro: "En Champions League il faut respecter tous les adversaires"

Casemiro a été l'auteur du but de l'égalisation pour le Real Madrid (2-2) contre le Club de Bruges mardi en Ligue des Champions. Pour le milieu de terrain du Real, ce n'était qu'une maigre consolation car ce n'était "pas le résultat prévu".

"Ce n'était pas le résultat prévu, ni le résultat que nous espérions, surtout en jouant à la maison. Ils ont eu deux occasions en première période et ils ont marqué deux buts. C'est difficile, en Ligue des champions il faut respecter tous les adversaires", a commenté Casemiro.

"Nous avons bien réagi, ce nul est peut-être un mal pour un bien, cela pourrait accroître nos chances (de qualification). En Ligue des champions, il n'y a pas de match facile et c'était compliqué de jouer en étant menés 2-0. Nous avons bien réagi, nous avons encore beaucoup de chances de nous qualifier et nous dépendons de nous-mêmes, c'est le plus important. (Sur la pression en étant menés au score) Quand tu perds 2-0, tu veux faire les choses plus rapidement et tu finis par faire des erreurs. Mais le public et l'équipe y ont cru jusqu'au bout. Quand on joue ici (au Bernabéu) on ne peut pas perdre. Vu notre très mauvaise première période, on s'en tire bien avec le match nul."