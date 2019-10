Carlo Ancelotti: "Un match en déplacement est toujours compliqué"

Carlo Ancelotti, le coach de Naples, n'était pas trop déçu après le match nul (0-0) de son équipe mercredi à Genk lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. "Nous méritions de gagner mais un match en déplacement en Ligue des Champions est toujours compliqué", a avancé l'entraîneur italien.

"Evidemment, on pouvait faire mieux. Nous avons été bien appliqués et nous aurions pu être plus précis mais dans l'ensemble, notre prestation a été bonne", a expliqué Ancelotti.

"Ce n'est pas un faux pas car ce partage nous permet d'être premier de notre groupe et si Salzbourg ne s'impose pas à Liverpool, nous le resterons. Je n'ai pas été surpris par Genk car c'était un autre match que face à Salzbourg. Ils ont misé sur le contre et cela ne m'a pas étonné. Je m'imaginais bien que cela aurait été leur stratégie cette fois-ci. Milik a eu des possibilités et Lozano a cherché la profondeur. Ils ne sont pas toujours parvenus à verticaliser le jeu mais ils ont livré une bonne prestation. Avec tout ce que nous avons montré, nous pouvions gagner. Trois poteaux? On aurait pu en mettre un. Il y a des regrets mais ce n'est pas un drame non plus. Nous avons fait un match nul en déplacement."

Ancelotti a donné la raison pour laquelle il n'avait pas aligné Lorenzo Insigne. "Lorenzo n'était pas brillant à l'entraînement. C'était un choix tactique, il n'est pas blessé. J'espère qu'il sera en forme pour la prochaine rencontre."