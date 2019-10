Carlo Ancelotti espère que Dries Mertens égalera Maradona mercredi à Genk

L'entraîneur de Naples Carlo Ancelotti se méfie de Genk et espère que Dries Mertens égalera le nombre de buts inscrits par Maradona avec Naples. "Ce serait beau d'écrire cela dans l'histoire du club", a déclaré en conférence de presse d'avant-match mardi à la veille de ce duel comptant pour la 2e journée de la Ligue des Champions.

Carlo Ancelotti possède un palmarès inégalable comme entraîneur et a remporté des trophées dans les cinq grands championnats (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France) mais reste sur ses gardes avant le match contre Genk ce mercredi.

"Genk est une équipe offensive qui développe un bon football", a confié Ancelotti. "Lors de la première journée, ils ont eu des problèmes avec les contres de Salzbourg mais cela reste une bonne équipe et nous sommes sur nos gardes. Il n'y a pas de matches faciles dans le football actuel. Encore moins en Ligue des Champions. Il est vrai que nous sommes favoris mais le match doit encore être joué."

Un des sujets de conversation à Naples ces derniers jours tourne autour de Dries Mertens qui n'est plus qu'à un but du record de buts du club détenu par l'icône Diego Maradona. "Pour moi, Maradona est le meilleur joueur de tous les temps", a expliqué Ancelotti. "Vous ne pouvez pas le comparer avec Dries mais il fait du très bon boulot et marque souvent. Je suis très content de lui pour le moment et j'espère qu'il égalera Maradona mercredi. Ce serait beau pour l'histoire du club."