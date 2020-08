C1: Lyon croit en ses chances face à la Juve, "50-50" selon Rudi Garcia

Au sujet d'une Juve en dent de scie au sortir du confinement, Leonardo Bonucci a été clair: "La Juve de l'après-confinement a fait de bonnes prestations. En jouant aussi souvent, parfois la concentration peut baisser et on l'a subi. En jouant autant, on peut comprendre que parfois l'énergie et la force manquent. On a pu récupérer et s'entrainer cette semaine, ce qu'on n'avait pas pu faire depuis longtemps. Je sais que demain chacun donnera 110%." De son côté, le coach français Rudi Garcia est revenu sur la différence de rythme entre les deux équipes. "On aurait pu penser que jouer 14 matches, tous les trois jours, aurait pu leur donner du rythme mais aussi les exposer à la fatigue. Mais la Juve a gagné en 36 journées, donc les deux derniers matches ne comptent plus sur l'état de fatigue et ils ont pu se préparer au mieux. Le désavantage est surtout pour nous sur le manque de rythme. Mais on a montré qu'on était bien physiquement sur 120 minutes contre Paris."

A la veille de leur 8e de finale retour de Ligue des champions à Turin, les entraîneurs de la Juventus et de Lyon, Maurizio Sarri et Rudi Garcia, ne se sont pas mouillés et ont évoqué pour l'un "un match difficile", pour l'autre un duel à "50/50". L'OL s'était imposé 1-0 sur un but de Lucas Tousart , avant le confinement.

Sarri prudent

Ligue des Champions: Lyon croit en ses chances, "50-50" selon Rudi Garcia. - © MARCO BERTORELLO - AFP

Maurizio Sarri, finalement sacré en Italie, se veut méfiant: "C'est un match difficile, avec un résultat difficile à l'aller. On doit jouer avec une grande lucidité, de la patience et du calme. Avec trois défenseurs, ils ont trouvé une grande solidité, une grande densité. Ils ont des joueurs techniques comme Depay, des joueurs rapides. Et le résultat du match aller va leur permettre de faire le match le plus conforme à leurs caractéristiques." Réponse de Garcia: "Quand tu gagnes 1-0 à l'aller, tu as plus de chances. Mais vu que l'adversaire est une grande équipe, c'est du 50/50. J'ai vu et lu toutes les critiques sur cette équipe. Mais c'est une équipe qui a gagné en 36 journées. C'est une grande équipe. Neuf titres d'affilée, ça donne une idée du niveau de la Juve. On peut juste dire qu'elle prend plus de buts. Et nous, on n'est pas là juste pour défendre. On veut marquer un but, on jouera pour ça."

A huis clos

Déséquilibre forcé, le match retour se jouera sans public. "L'aller s'est joué avec du public et le retour va se jouer sans, constate Sarri. C'est comme ça. Un match de Ligue des champions sans public, ça n'est pas beau à vivre. C'est triste pour chaque match, mais en Ligue des champions, qui est la compétition la plus importante, on en a encore plus besoin. C'est dommage de devoir faire sans. Même psychologiquement, c'est dur de jouer toujours à huis clos."

L'effet Ronaldo

Au sujet de Cristiano Ronaldo, l'ancien banquier s'est voulu confiant: "Ronaldo s'entraîne bien. Hier il a marqué un but d'une beauté absolue à l'entraînement. Il se prépare bien au plan mental. Il a beaucoup joué et il a donc juste pris deux jours de repos. Puis il a repris l'entraînement avec une belle intensité. Donc je pense qu'il est préparé comme il faut." De quoi aider l'entraîneur à asseoir son emprise sur l'équipe, emprise périodiquement contestée depuis son arrivée en provenance de Chelsea. "Je ne sais pas, je ne lis pas, je ne regarde pas. Ca ne me regarde pas tellement. On est très heureux d'avoir gagné le championnat qui était peut-être le plus dur de l'histoire. On est dans un environnement qui est habitué à gagner. Mais la victoire est toujours quelque chose d'extraordinaire, jamais quelque chose qui devrait être traité comme une habitude. Je ne pense pas que mon avenir se joue sur ce match. Parce qu'en pensant vous faites passer les dirigeants pour des amateurs. Je pense avoir affaire avec des dirigeants de haut niveau. Ils décideront de continuer ou changer. Mais ça ne dépend pas d'un seul match," a conclu Sarri.