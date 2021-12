C1: Lille et Salzbourg en huitièmes, Séville en Europa League, Wolfsburg et ses Belges éliminés

Lille s'est imposé 3-1 à Wolfsburg mercredi, un succès qui lui offre la première place du groupe G et un billet pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, pour la deuxième fois de son histoire après l'édition 2006/07.

Les champions de France en titre, vainqueurs en Allemagne grâce à Burak Yilmaz (11e), Jonathan David (72e) et Angel Gomes (78e), permettent à la Ligue 1 de placer un deuxième représentant avec le Paris SG dans le top-16 européen, une performance rare lors de la décennie écoulée.

Koen Casteels, Sebastian Bornauw et Aster Vranckx ont tous les trois disputé l'ensemble de la rencontre, Dodi Lukebabio a lui disputé la deuxième mi-temps. Leur club de Wolfsburg est donc éliminé de la compétition et ne sera pas non plus reversé en Europa League.

Dans l'autre rencontre du groupe Salzbourg a battu Séville 1-0 (but de Okafor). Les Autrichiens sont donc également qualifiés pour la suite de la C1, une première historique pour le club! Le club de Séville file quant à lui en Europa League.

Classement groupe G :

1. Lille : 11 points

2. Salzbourg : 10 points

3. Séville : 6 points

4. Wolfsburg : 5 points