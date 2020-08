C1: Leipzig crée la surprise, écarte l'Atlético Madrid 2-1 et retrouvera le PSG en demi-finale

Cette rencontre, définie à l’avance comme une opposition de style entre le bloc légendaire de Diego Simeone et de ‘son’ Atléti, et le football mobile, moderne et imprévisible de Leipzig. La première mi-temps est très fermée, les occasions se dénombrent assez facilement. Yannick Carrasco s’en ira défier Peter Gulacsi d’une frappe au premier poteau, Oblak s’emploie sur une phase arrêtée juste avant le repos. Pour les buts, revenez après le repos.

En deuxième mi-temps donc, Leipzig prend plus nettement l’initiative. Celle-ci se traduit directement via un but. Il tombe finalement de la tête de Dani Olmo. Le prodige espagnol est à la réception d’un centre venu de Marcel Sabitzer. Sa tête décroisée est largement hors de portée d’Oblak. Coup d’oeil de Diego Simeone envers son banc, il est l’heure de passer au plan B en faisant monter Joao Félix.

Ce schéma-là est effectivement le bon. Le Portugais met de la vitesse autour du rectangle et déroute lorsqu’il y rentre. A la 72e, Klostermann l’accroche dans la surface. Le penalty est évident, il s’occupe lui même de le convertir. Un but partout et tout est à refaire.

Dans les 5 dernières minutes, les espaces s’ouvrent. Tyler Adams, monté en cours de partie, hérite d’un centre en rentrait. Sa frappe est déviée par Stefan Savic et ne laisse aucune chance à Oblak. Leipzig fait le gros dos dans les dernières minutes et vient décrocher sa première demi-finale de Ligue des champions. Les Allemands joueront face au PSG.