C1 : Le Dinamo Zagreb sans pitié, en attendant le Celtic et l'Ajax

Les Croates du Dinamo Zagreb ont écrasé les Israélien du Hapoël Beer-Sheva (5-0) mardi lors de la première partie des matchs aller comptant pour le deuxième tour de qualification de la Champions League, en attendant l'affiche Celtic - Rosenborg ce mercredi.

L'Etoile Rouge de Belgrade, vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles en 1991 et qui jouait également mardi, n'a pas fait de cadeau non plus à domicile aux modestes lituaniens du Sudava (3-0), dans une journée sans surprise.

Ce mercredi, l'Ajax Amsterdam joue aussi son match aller face aux non moins modestes autrichiens de Sturm Graz. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera le Standard au tour suivant.

Les matches retour de ce deuxième tour auront lieu les mardi 31 juillet et mercredi 1er août, puis un autre tour de qualification sera nécessaire pour accéder aux barrages. A l'issue de ces derniers, six équipes seront qualifiées pour la phase des poules de la C1.