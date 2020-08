C1: Le Barça bat le Naples de Mertens 3-1 et se qualifie logiquement en quart

Le Barça s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Catalans retrouveront le Bayern en quart de finale à Lisbonne. Naples quitte le Nou Camp avec des regrets.

Naples début le match à 100 à l’heure. Dries Mertens frappe l’extérieur du poteau de Marc-André Ter Stegen après moins de deux minutes, en héritant d’un ballon mort dans le rectangle. On l’ignore à ce moment-là, mais il s’agit bien du tournant du match. Dans la foulée, le Barça va s’installer dans le camp adverse, grâce au trident Griezmann-Suarez-Messi qui fait mal à la défense des Partenopei. C’est finalement sur phase arrêtée que le Barça ouvre la marque, via un but de Lenglet. Le défenseur était à la limite de la faute mais le VAR a validé la décision de l’arbitre turc Cuneyt Cakir. Le VAR interviendra plus tard pour signaler une faute de Koulibaly dans le rectangle sur Messi, Suarez se chargeant de la conversion du penalty logique. Avant cela, Messi avait fait 2-0 d’un but splendide, plein de jusqu’au boutisme, dont il a le secret. La réduction de l’écart, sur penalty -décidément-, signée Lorenzo Insigne, n’aura pas eu l’effet escompté. Les Catalans endorment logiquement la seconde période et signent finalement un succès mérité. Ils retrouveront le Bayern en quart pour le choc au sommet de ces quarts de finale. Cette victoire leur permet provisoirement d'éteindre l'incendie qui couve concernant l'avenir de Quique Setien, lequel s'écrit toujours en pointillé à l'ombre de la Colline de Montjuic.