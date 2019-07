C1: Dudelange et ses Belges partagent au 1er tour préliminaire aller, le Celtic assure

Les champions du Luxembourg de Dudelange ont partagé 2-2 à domicile contre les Maltais de La Valette mardi au 1er tour préliminaire aller de Ligue des Champions. Quatre Belges étaient concernés par cette rencontre. Mohamed Bouchouari et Sabir Bougrine ont été titularisés par Emilio Ferrera tandis que l'ancien capitaine de l'Union St-Gilloise Charles Morren est monté à un quart d'heure de la fin. Ilias Moutha-Sebtaoui est resté sur le banc.

Dudelange pensait avoir fait le plus dur en première période en rentrant aux vestiaires avec deux buts d'avance grâce à Bettaieb (26e) et Stolz (45e+2) mais La Valette est revenue au score en l'espace de six minutes via Packer (64e) et Borg (70e). La qualification se jouera donc dans une semaine à Malte.

Principale équipe engagée dans ce premier tour, le Celtic Glasgow a battu les Bosniens de Sarajevo 1-3. Les champions d'Écosse alignaient notamment le Belge Boli Bolingoli-Mbombo, transféré cet été depuis le Rapid Vienne et remplacé l'heure de jeu. Mené au score, le Celtic a bien réagi au but d'Oremus (29e) via Johnston (35e), Edouard (51e) et Sinclair (85e) pour s'octroyer une marge rassurante en vue du retour. Notons également que l'autre club de Glasgow, le Rangers de Steven Gerrard, s'est imposé 0-4 en préliminaire d'Europa League contre les Gibraltariens de St-Josephs.