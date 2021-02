"C’est grâce à l’argent" : Guardiola dévoile le secret des victoires de Manchester City

Une série entamée le 19 décembre qui suscite la curiosité des journalistes. Mercredi soir en conférence de presse, l’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola a répondu 'cash' à la question d’un journaliste qui lui demandait quel était l’élément le plus important pour réussir une si longue série.

"Nous avons beaucoup d’argent et cela nous permet d’acheter beaucoup de joueurs incroyables. A chaque fois, on gagne grâce à l’argent. C’est la vérité. Sans des joueurs de qualité, on ne pourrait pas faire ce que l’on fait." Franc-parler déconcertant ou demi-vérité mêlée à un brin de sarcasme. Chacun interprétera cette réponse à sa façon.