Bruges se rapproche des poules de la Ligue des Champions en battant le LASK

Le Club de Bruges a fait le plus dur en allant s’imposer par le plus petit écart sur la pelouse du Lask (0-1).

C’est sur une pelouse en bien mauvais état que Bruges tente de se qualifier pour les phases de poules de la Ligue des Champions. Attention toutefois à ne pas prendre son adversaire du jour à la légère. Car le LASK aligne le même 11 qui a battu le FC Bale (3-1) lors du match retour des barrages de la Ligue des Champions.

Un avertissement qui doit servir au Club, mais que les hommes de Philippe Clément ne comprennent pas en début de 1ère mi-temps. Le LASK saisi bien sa chance et se procure un grand nombre d’occasions, notamment en tout début de match (1ère, 3ème et 5ème).

Et alors que l’on pense que ce sont les locaux qui vont trouver le chemin des filets en premier, c’est contre toute attente Bruges qui va prendre les devants via Vanaken. Le milieu de terrain met le Club sur du velours à la 8ème minute en transformant un penalty pour une faute sur Openda.

Linz ne baisse pas les bras et continue son pressing sur les "Blauw en Zwart". Bruges commence à sortir de sa partie de terrain. Et les deux équipes se procurent quelques occasions (Deli qui trouve son poteau à la 24ème, Openda à la 32ème et Dennis à la 36ème) sans toutefois modifier le score à la mi-temps.

C’est le scénario idéal pour Bruges qui est bien payé et qui va pouvoir gérer sa deuxième mi-temps. Car on sent que Philippe Clément a remis les choses au point pendant la pause. Le Club prend l’ascendant et se procure plusieurs occasions pour faire 0-2 (48ème Dennis, 51ème Openda, 54ème et 60ème Dennis).

La pluie et les changements ne feront plus bouger le score. Tout comme Simon Mignolet qui sauve les meubles sur les quelques occasions du LASK (74 et 76ème), tandis que Kaveh Rezaie loupe la balle du 0-2 dans les arrêts de jeu. Bruges a sans doute fait le plus difficile en allant marquer un petit but à l’extérieur. Suite et fin mercredi prochain au stade Jan Breydel.