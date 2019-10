Philippe Clement a décidé de faire confiance au même onze qui avait pris un point au Real Madrid il y a trois semaines à l'exception de Vormer, suspendu et remplacé par le jeune Charles De Ketelaere. Au PSG, Thomas Meunier est bel et bien titulaire au contraire de Cavani et Mbappé.

Alors que l'on attendait Eder Balanta ou Siebe Schrijvers pour remplacer Ruud Vormer, Philippe Clement a surpris en titularisant Charles De Ketelaere. Âgé de 18 ans, ce pur produit du club avait uniquement joué en Coupe de Belgique face aux Francs Borains. Il évoluera donc aux côtés de Rits et Vanaken. En défense, Clement fait confiance au même quatuor qu'au Real Madrid avec Mata, Mechele, Deli et Sobol. Devant, Diatta, Tau et Dennis tenteront de faire parler leur vitesse.

Du côté parisien, l'entraîneur allemand Thomas Tüchel a décidé de laisser Cavani et Mbappé sur le banc malgré l'absence de Neymar. Ils sont remplacés par Icardi et Choupo-Moting. Dans l'entrejeu, Herrera prend la place de Gueye, blessé. En défense, Thomas Meunier sera bel et bien titulaire pour son retour au Jan Breydel.

Les compositions:

Club de Bruges: Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Sobol; Rits, De Ketelaere, Vanaken (cap.); Diatta, Tau, Dennis.

PSG: Navas; Meunier, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Verratti, Herrera; Di Maria, Choupo-Moting, Icardi.