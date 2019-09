Le Club de Bruges reçoit ce mercredi soir Galatasaray. Une formation turque qui, sur le papier, renseigne pas mal de stars. Le Club de Bruges doit-il s'en inquiéter ? Le Club vainqueur du Dinamo Kiev et de Linsk lors des tours précédents, doit-il craindre la formation stambouliote ? Oui et non. Si l'on veut positiver, on notera que le Club de Bruges est intraitable chez lui. Sa dernière défaite à domicile remonte au 17 mars de la saison dernière. C’était contre l’Excel Mouscron. Cette efficacité chez lui le club la doit à son public bien sûr, très chaud, très proche des joueurs, à sa capacité à mettre l'équipe adverse sous pression. Mais si le "Club" est si fort c'est aussi grâce à ses propres talents, ses individualités, ses renforts.

Le noyau est de qualité et par rapport à la saison dernière, il s’est renforcé. Okereke, Delli, Thau, Balanta, Mignolet sans même parler de Diagne qui vient précisément de Galatasaray, ont apporté ou vont apporter une solide plus-value. Le club de Bruges avait la saison dernière tenu tête à Dortmund, Monaco et l’Atlético Madrid. Il semble aujourd'hui meilleur encore. L'arrière-droit du Club Clinton Mata pense que "vu les résultats forgés la saison dernière en Ligue des Champions, tout nous semble possible. A domicile surtout. Avec Philippe Clement, notre groupe, solide et de qualité, on veut créer l'exploit. On doit. On veut jouer l'Europe après la trêve hivernale."

En face, il y aura le Galatasaray qui nourrit la même ambition. Et son effectif dit beaucoup de cette ambition de briller sur la scène européenne. L'ancien Brugeois Ryan Donk, l’ancien Standardman Christian Luyndama, l'international français Steven Nzonzi, l'international néerlandais Ryan Babel ou encore Radamel Falcao sont d’excellents joueurs. Mais a contrario, le Gala n’est que 5e de son championnat. En clair, si le Club est à son niveau ce mercredi soir, il pourra signer une victoire très importante dans la perspective de la 3e place. Une 3e place qui lui permettrait à terme de poursuivre l’aventure en Europa League.