Bruges en Champions League ? Important pour ses finances et pour notre coefficient !

L’histoire des compétitions européennes est truffée d’anecdotes, de retrouvailles et de clins d’œil. En 2005, le Bayern Munich avait affronté le club brugeois en poules de la Champions League. Avec, dans les effectifs bavarois, le joueur français Valérien Ismaël, aujourd’hui coach de Linz, et, en face, (mais sur le banc lors du match à "l’Allianz Arena"), un certain… Philippe Clement ! Les deux hommes s’en sont ils souvenus il y a huit jours de la manche aller à Linz ? Pas certain !

Et ce n’est pas tout ! En 2007, lors des barrages de l’Europa League, les Brugeois se sont faits surprendre à la maison 1-2 par les modestes Norvégiens de Brann Bergen après s’être imposés 0-1 (tiens, tiens…) lors du match aller. Et qui avait rendu l’espoir aux "Blauw en Zwart" en marquant lors de la rencontre retour en Venise du Nord ? Un certain… Philippe Clement !

Douze ans plus tard, tous les supporters brugeois espèrent évidemment ne pas revivre cette soirée cauchemardesque qui avait privé leurs favoris de compétitions européennes. Le règlement, depuis, a changé, on le sait,. En cas d’échec ce soir, les vice-champions de Belgique seraient reversés dans la moins prestigieuse Europa League. Moins prestigieuse et surtout nettement moins lucrative. Une différence chiffrée à 22 millions, sans compter les futures recettes liés aux noms des adversaires. C’est dire si l’enjeu de ce soir est à la fois sportif et financier pour le Club. Mais aussi pour la Belgique et son coefficient UEFA. Avec deux clubs belges en C1 (la première fois depuis quatorze ans, la quatrième fois dans l’absolu), ce serait évidemment une très bonne chose pour notre "ranking" européen puisque nous avons toujours en point de mire la 8ème place du Portugal, celle qui offre deux qualifiés d’office pour la ligue des Champions.

LE PLUS DUR A ÉTÉ FAIT ?

En s’imposant 0-1 dans le déluge du "Linzer Stadion" la semaine dernière en Haute-Autriche, les Brugeois ont-ils déjà assuré l’essentiel et jeté les bases de leur qualification ? On a envie de répondre par l’affirmative tant ce score est positif et l’adversaire intrinsèquement à la portée des Brugeois. Qui n’en ont pas moins connu beaucoup de réussite en première période avec une entame de match très difficile et un penalty, disons assez léger, en leur faveur.

Attention donc de ne pas tomber dans le piège de l’excès de confiance. En conférence de presse, Clement s’est même permis une petite "punchline" : "une élimination serait comme la troisième guerre mondiale : nous n’y sommes pas préparés !"

En théorie, un nul suffirait au bonheur des Brugeois mais le coach a rappelé le tempérament offensif de cette équipe qui jouera pour marquer et gagner devant ses bouillants supporters du Jan Breydelstadion. Avec les retours de blessure ou de suspension de Mechele et de Tau, tout le monde sera au poste. Et rappelons que cette saison, Bruges n’encaisse pas à domicile : trois "clean-sheets" face à Saint-Trond, Eupen et Kiev. Et, depuis l’arrivée de Mignolet, une autre à Linz. Le portier limbourgeois rassure sa défense par son calme et son expérience. Buteur à l’aller, Hans Vanaken, soulier d’or et footballeur pro de l’année, disputera sa trentième rencontre européenne, lui qui, bizarrement, n’a pas reçu d’offre de l’étranger durant ce "mercato"…

Bref, Bruges a tous les atouts en mains pour rejoindre Genk dans les poules à la mi-septembre et disputer sa deuxième Ligue des Champions consécutive, la troisième en quatre ans. Son budget de 70 millions s’en retrouverait encore bonifié alors que le Club a déjà vendu pour près de 60 millions (merci le marché anglais !) durant ce "mercato" estival. Ce serait à n’en pas douter un été très rémunérateur pour le président Bart Verhaege et cela renforcerait encore la suprématie actuelle du Club sur la scène belge.