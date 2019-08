Bruges bat Linz et rejoint Genk dans les poules de la Ligue des Champions

Bruges s’est fait peur jusqu’au bout mais a réussi son pari. Les Blauw and zwart sont qualifiés pour les poules de la Ligue des Champions grâce à leur victoire 2-1. Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions aura lieu ce jeudi à 18h à Monaco.

Openda (4ème), Okereke (6ème). Bruges a décidé pour cette manche retour de ne pas se laisser presser comme à l’aller par le Linz.

A domicile, les hommes de Philippe Clément, soutenu par leur public sont à 90 minutes d’une 7ème phase des poules de la Ligue des Champions.

La carotte a bon goût pour les Brugeois et cela se voit dans cette première mi-temps. Les actions se multiplient et si le Linz tente de jouer en contre-attaque, ce sont surtout les Brugeois qui se procurent les plus belles occasions (comme ce but annulé sur hors-jeu à la 26ème de Vormer).

Bruges pousse dans ces 45 premières minutes, domine (59% de possession), mais n’arrive pas à concrétiser ce bon jeu. Et heureusement pour les Blauw and zwart, lorsque le Linz se procure des occasions, Simon Mignolet veille (46ème) et préserve toutes les chances de qualification de son équipe dans cette première mi-temps.

Il reste donc aux locaux à tenir 45 minutes. Bruges remonte avec les mêmes intentions qu’en 1ère mi-temps, sans Openda, remplacé par Percy Tau afin de replacer Okereke dans l’axe qui va rapidement se procurer une grosse occasion à la 48ème.

Le but brugeois se fait attendre, d’autant plus que Le Linz revient lui aussi avec des bonnes intentions. Et sans un grand Mignolet et Deli qui sauve la balle sur la ligne (54ème), les Autrichiens passent à deux doigts de revenir au score.

Le temps passe et le score ne change pas. Les hommes de Clément vont encore se procurer quelques possibilités (Tau à la 61ème, Okereke à la 64ème). Et c’est finalement Hans Vanaken qui va délivrer tout le stade. Alors que Percy Tau, intenable dans le match, venait de trouver le poteau, sur le corner qui suit, le milieu de terrain fait 1-0 de la tête.

La joie n’est que de courte durée. À la 71ème, sur une perte de balle de Deli, Rits d’une faute dans le rectangle provoque un penalty. Et Joao de faire 1-1. Bruges va trembler dans le dernier quart d’heure, mais reste calme. Surtout qu’il se retrouve à 11 contre 10 suite à l’expulsion de Trauner pour une seconde carte jaune (81ème). Le Linz est fatigué et Bruges va finalement se qualifier via Denis (monté au jeu à la place d’Okereke) qui fait 2-1. C'est la première fois depuis depuis 2005-2006 que la Belgique comptera deux représentants au départ de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.