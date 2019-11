Bruges arrache un point précieux contre Galatasaray et conserve sa 3e place

Le Club de Bruges s’est sauvé in extremis et a signé un partage précieux (1-1) sur la pelouse du Galatasaray mardi soir lors de la 5e journée du groupe A de Ligue des Champions. Menés au score suite à un but d’Adem Buyuk (11e), les Brugeois ont peiné à trouver l’égalisation qui est finalement tombée dans les arrêts de jeu des pieds de Krépin Diatta (90e+2).

Ce point n’est pas suffisant pour conserver des chances de qualifications pour les huitièmes de finale. Avec trois points au compteur, Bruges ne peut en effet plus revenir sur le Real Madrid, 2e avec 7 points avant d’affronter le PSG dans la soirée. Les Blauw en Zwart évitent pour le moins de céder leur 3e place, synonyme de qualification pour les 16es d’Europa League, à Galatasaray (2 pts) qui reste dernier avant la dernière journée prévue dans 15 jours.

Surpris en début de match, les hommes de Philippe Clément ont gardé le plus souvent le ballon dans cette partie mais ont – comme au match aller (0-0) – connu des problèmes en zone de finition. Les Stambouliotes ont pour leur part compensé leurs nombreuses absences (Falcao, Babel, Nzonzi, Luyndiama, Andone) par une agressivité positive qui leur a permis de gagner de nombreux duels.

Les Turcs n’auront pourtant été dangereux que deux fois en dehors du but marqué avec un coup franc détourné par Simon Mignolet à la 4e minute et un contre de Buyuk à la 70e. Bruges aurait pu et dû marquer plus tôt dans cette rencontre mais a manqué de lucidité dans les 30 derniers mètres.

Deux arrêts déterminants de Fernando Muslera face à Loïs Openda (35e) et Emmanuel Dennis (48e) ainsi qu’un face-à-face manqué par David Okereke (80e) ont retardé l’échéance. C’est finalement la décision de Clément de déplacer Diatta sur le flanc droit dans les dernières minutes du match qui se révélera décisive. En dehors du but, les arrêts de jeu ont été marqués par deux exclusions brugeoises. Celles de Diatta (2e carte jaune pour avoir enlevé son maillot) et de Clinton Mata (2e carte jaune pour avoir donné un coup de pied à la banderole du corner).