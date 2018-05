Bousculé par le Bayern, le Real tient le coup et s'offre une 3ème finale consécutive

Plus

Dans un match d’une intensité folle et au scénario insensé, le Real Madrid a résisté à la furia du Bayern Munich (2-2) ce mardi soir en demi-finale retour de la Champions League pour s’offrir une invraisemblable troisième finale consécutive, une quatrième lors des cinq dernières éditions. Le double tenant du titre va donc tenter de réaliser une phénoménale passe de trois et de soulever cette prestigieuse 'Coupe aux grandes oreilles' pour la 13ème fois de son histoire. Le résumé de la rencontre :

Joshua Kimmich a lancé le Bayern - © OSCAR DEL POZO - AFP Les Allemands montrent dès les premières secondes leurs intentions d’emballer les débats. Et cela leur réussit immédiatement. Sur un centre de Müller devant le but espagnol, Ramos effectue une très mauvaise intervention et ne peut empêcher le ballon de revenir sur Kimmich. Le latéral droit de la Mannschaft, déjà buteur au match aller, ne manque pas cette magnifique opportunité et lance idéalement les Bavarois dans cette rencontre (3’). Surpris, comme à l’Allianz Arena la semaine dernière, les Madrilènes reprennent tout de suite le contrôle du ballon pour poser le jeu. Les hommes de Zidane font preuve de beaucoup de patience pour trouver la faille. Au bout d’une longue séquence collective, Marcelo a un peu d’espace sur son flanc gauche pour ajuster un excellent centre au second poteau. Benzema profite des largesses d’Alaba pour remporter son duel et, de la tête, remettre les deux formations à égalité (11’). Ce but égalisateur oblige le Bayern à se montrer plus agressif au pressing. Le Real souffre défensivement mais attend calmement de pouvoir exploiter la moindre ouverture en contre. Les occasions franches ne sont pas nombreuses mais le rythme est intense. La décision peut tomber d’un côté ou de l’autre. Le spectacle est au rendez-vous.

Penalty oublié pour le Bayern James Rodriguez demande des explications à l'arbitre du soir - © GABRIEL BOUYS - AFP A la demi-heure, le Bayern fait frissonner coup sur coup Santiago Bernabeu. La frappe de Müller est trop écrasée (32’), Lewandowski bute sur Navas (33’) et, dans la foulée, James loupe le cadre (33’). Ça chauffe. Les Merengue ne sont pas en reste en cette fin de première période. Cristiano Ronaldo trouve Ulreich sur son chemin (39’) tandis que la tête de Ramos passe de peu à côté du poteau (40’). Dans les arrêts de jeu, le Bayern réclame un penalty pour une faute de main de Marcelo sur un centre de Kimmich. Sur les ralentis, il semble bien que le bras du défenseur brésilien qui bloque le ballon est décollé de son corps. L’arbitre aurait certainement pu accorder un penalty aux Bavarois (45’+1).

L'énorme bourde d'Ulreich Karim Benzema profite de l'énorme bourde de Sven Ulreich sous les yeux incrédules de Frank Ribery - © GABRIEL BOUYS - AFP Et au retour des vestiaires, les Allemands vont vite regretter ce fait de jeu qui ne leur a pas profité. Sur le coup d’envoi, les Munichois veulent conserver le ballon et joue en arrière vers leur portier. Ulreich juge très mal la passe en retrait de Tolisso et laisse passer le ballon de manière incompréhensible. A l’affut, Benzema en profite pour s’offrir un important doublé (46’). La partie s’enflamme complètement. Ça part dans tous les sens. Navas réalise une belle parade sur une frappe sèche d’Alaba (50’), Ronaldo est tout proche de reprendre un centre rasant d’Asensio puis, dans la foulée, manque complètement sa reprise (55’).

Une fin de match étouffante Keylor Navas s'est montré impeccable dans une fin de match étouffante - © JAVIER SORIANO - AFP Les protégés de Heynckes jettent toutes leurs forces dans la bataille. Süle déborde côté droit et centre au point de penalty. James arrive lancé et reprend en un temps. Navas s’interpose mais le Colombien a bien suivi et relance le suspense du droit (63’). Il n’a y aucun temps mort. Les deux équipes se répondent du tac au tac. Ça peut craquer à chaque instant. Le Bayern pousse et tente le tout pour le tout. A un quart d’heure du coup de sifflet final, Navas effectue un nouvel arrêt décisif devant Tolisso et sauve la Casa Blanca (74’). Le portier costaricien est tout simplement infranchissable dans cette fin de match étouffante et rassure Madrid. Les Espagnols plient mais ne rompent pas. La bande de Zidane se hisse une nouvelle fois en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes et continue d’écrire l’histoire.