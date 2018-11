Borussia Dortmund-FC Bruges : Leko et ses hommes au pied du 'Mur' (LIVE audio et commenté 21h)

Le Club Bruges se déplace ce mercredi soir au Borussia Dortmund à l'occasion de la 5ème journée de la phase de poules de la Champions League. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette rencontre en direct audio et commenté.

> Suivez Borussia Dortmund-FC Bruges en direct audio sur Vivacité

Le Club se rend en Allemagne avec l'ambition de consolider sa 3ème place qui lui permettra de poursuivre l'aventure en Europa League. Mais, indépendamment de ce constat, Bruges devra montrer davantage que ces dernières semaines où la succession de mauvais résultats a abîmé le statut de l'entraîneur Ivan Leko. Au pied du 'Mur jaune', le Club et son coach doivent réagir.

Même si on sait qu'il ne sera pas jugé sur le résultat de ce match tant le rapport de force est défavorable aux Blauw en Zwart, Leko doit, dans la manière, montrer qu'il peut pousser le Club à encore se sublimer. Et c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment qu'il est pile au milieu d'une semaine très importante.

Depuis que son nom a été cité dans le cadre du scandale qui secoue le football belge, Ivan Leko ne parvient plus à trouver la solution. Bruges reste notamment sur deux défaites de suite en championnat et a perdu la première place. Certes, les Brugeois ont battu Monaco mais l'ASM était aux abois et davantage concerné par son maintien en Ligue 1 que par la Champions League.

Ce soir, la donne est différente. Les Borussen n'ont subi qu'une seule défaite cette saison. Il est sont en tête de la Bundesliga et veulent conserver la première place du groupe. Autrement dit, le Borussia va jouer le coup à fond.

Cependant, même en cas de défaite, le Club conservera des chances de terminer 3ème et de poursuivre l'aventure européenne.