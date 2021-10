Bernard Tapie rachète Marseille pour un franc symbolique et remporte la Champions League

Bernard Tapie a perdu son combat contre le cancer. L’ex-Président de Marseille s’est éteint à l’âge de 78 ans. Son histoire dans le football, c'est celle d'une success story exceptionnelle, qui l'a vu un Olympique de Marseille à l'agonie financière pour l'amener sur le toit du football européen. A jamais le premier. ►►► À lire aussi : Bernard Tapie et Raymond Goethals, plus qu'un président et son entraîneur ►►► À lire aussi : Bernard Tapie est décédé à l'âge de 78 ans, "au revoir mon phénix"

Le Parisien à l’Olympic de Marseille

C’est la femme de Gaston Defferre, alors maire de Marseille, qui convainc Bernard Tapie de reprendre l’Olympique de Marseille. Il rachète l’OM pour 1 franc symbolique en 1986. © PHILIPPE BOUCHON - AFP Bernard Tapie, l’homme d’affaires parisien, n’avait a priori aucune raison de débarquer un jour sur la canebière, dans la ville de l’ennemi juré du PSG. Mais à la fin des années 80, tout ce que Tapie touche… Semble se transformer en or… A l’époque la cité phocéenne est dirigée par Gaston Deferre. C’est la femme du maire de Marseille, Edmonde Charles-Roux qui convainc Bernard Tapie de reprendre l’Olympique de Marseille. Le club végète en bas de classement. L’homme d’affaires rachète l’OM pour 1 franc symbolique.

Cantona, Papin, Waddle, Barthez… Rien n’arrête Tapie

Bernard Tapie, ici avec Jean-Pierre Papin, a engagé une belle brochette de stars à Marseille. © JACQUES DEMARTHON - AFP Les investissements qui suivent sont colossaux. Les transferts de très haut niveau. Didier Deschamps, Éric Cantona, Jean-Pierre Papin, Chris Waddle, Abédi Pelé, Basile Boli, Marcel Desailly, Fabien Barthez, Alen Boksic, Sonny Anderson, Alain Giresse, Jean Tigana, Klaus Allofs, Enzo Francescoli, Carlos Mozer, tous passeront à l’OM sous l’ère Tapie. L’homme d’affaires parisien va transformer l’OM le replaçant, d’abord sur la carte de France, avant de l’imposer à l’Europe entière.

L’OM rafle tout en Ligue 1

En quelques années l'OM remporte 4 titres de champion de France consécutifs, une Coupe et la prestigieuse Champions League. © JACQUES DEMARTHON - AFP Le bilan de Tapie à l’Olympic c’est quatre titres de champions consécutifs (1989, 1990, 1991 et 1992), une Coupe de France (1989), et surtout cette victoire historique en Champions League (1993).

La finale perdue contre l’Etoile Rouge de Belgrade

En 1991, Marseille s'incline aux tirs au but face à l'Etoile rouge de Belgrade en finale de la Ligue des Champions. © STF - AFP Cette quête du Graal sur la scène européenne remonte déjà au tout début des années 90. En 1991 déjà, Tapie pense pouvoir toucher son rêve… Remporter la Champions League. Un trophée qu’aucun club français n’a jamais soulevé. Les Marseillais se hissent en finale de la plus prestigieuse coupe d’Europe. La confrontation face à l’Etoile Rouge de Belgrade est a priori à la portée des Marseillais. Mais la bande à Tapie s’incline aux tirs au but face à l’étoile Rouge de Belgrade (0-0 et 5-3 aux TAB).

"Ce titre en Champions League c’est mon plus grand bonheur sportif"

Le 26 mai 1993, Marseille s'impose 1-0 face à l'AC Milan en finale de la Champions League. © BORIS HORVAT - AFP Et Tapie rebondit, comme à chaque fois. Deux ans plus tard, l’OM se hisse une nouvelle fois en finale de la Ligue des Champions. Avec une équipe de rêve conduite par Raymond Goethals. L’adversaire du soir est le grand Milan AC. L’unique but du match est signé Basile Boli. Tapie offre à la France le premier et unique titre en Ligue des Champions à ce jour. Tapie dira quelques années plus tard à nos confrères de Ouest France. " Ce titre. Cela ne vaut pas la naissance de mon premier fils. Mais c’est mon plus grand bonheur sportif ".

Basile Boli : "Tapie débarquait dans le vestiaire avec sa tactique"

Basile Boli, l'unique buteur de la finale de 1993 entre Marseille et l'AC Milan. Un but qui a offert la Champions League aux Marseillais. © Tous droits réservés Un bonheur sportif partagé par le Sorcier belge et par Basile Boli, qui se souvient de l’homme de poigne qu’était Bernard Tapie, qui faisait la pluie et le beau temps dans le vestiaire marseillais. En apparence du moins parce que Raymond Goethals savait y faire avec son Président : " Des fois, Bernard Tapie descendait dans le vestiaire et parlait, parlait, parlait… Une fois Tapie sorti, Goethals nous disait : " j’espère que vous n’avez pas écouté toutes les conneries qu’il vient de raconter ". Ça faisait bizarre parce que lui, l’entraîneur, nous disait de ne pas écouter le président… Il se mettait à notre place et ça nous donnait confiance. Tapie, il débarquait avec sa tactique, puis Goethals faisait à sa sauce, souvent complètement l’inverse. Mais il avait l’intelligence de faire croire au président qu’il avait raison ! Un jour, Di Meco se blesse. Tapie veut le vendre, Goethals l’en dissuade. Quelque temps plus tard, lors d’un stage en Israël, Di Meco sort un super match et Tapie débarque en disant : " je t’avais bien dit, Raymond. Il ne fallait pas le vendre ". Et Raymond souriait… ".

Toucher les étoiles, avant de se brûler les ailes…

L’affaire " OM-VA " vient arrêter net l’ascension fulgurante du Marseille de Tapie. © JACQUES DEMARTHON - AFP Le 26 mai 1993 Bernard Tapie a touché les étoiles avant de basculer… Et de se brûler les ailes. Sa soif de réussite, son besoin viscéral d’être le premier partout et tout le temps le fera en permanence naviguer entre le bien et le mal, entre la légalité et l’illégalité… L’affaire " OM-VA " vient arrêter net l’ascension fulgurante du Marseille de Tapie. Quatre jours avant la finale victorieuse de C1, Marseille doit affronter Valenciennes. Tapie n’hésite pas une seconde et envoie un de ses joueurs (Jean-Jacques Eydelie) proposer une somme d’argent à trois Valenciennois pour lever le pied. La manœuvre est dénoncée et éclate au grand jour à la fin de la saison. Tapie, déjà emmêlé dans plusieurs affaires judiciaires, est mis en examen. L’OM est déclaré en faillite et rétrogradé en D2. Tapie tourne alors le dos au football. Il reviendra à ses amours marseillaises brièvement en 2001 avant de définitivement tirer un trait sur sa vie dans le sport de haut niveau. Son passage à l’OM résume parfaitement le personnage qu’était Bernard Tapie. L’homme de tous les excès. Celui qui peut offrir la lune un jour et les ténèbres le lendemain.

Finale 1993 : Marseille - AC Milan (1-0) - Champions League 1993 - 03/10/2021 Victoire de Marseille qui remporte sa première Coupe des Clubs Champions.

Raymond Goethals sur sa rencontre avec Benard Tapie - 29/12/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Plus de Football en streaming sur Auvio. Voir la vidéo